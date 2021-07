Tennis, l’Italia potrà vincere degli Slam in futuro. Ma prima dovrà attendere il ritiro di Djokovic e Nadal? (Di domenica 11 luglio 2021) Le due settimane di Wimbledon hanno lanciato un messaggio piuttosto chiaro: l’Italia potrà vincere degli Slam in futuro. E’ questo quello ci ha lasciato lo Slam più importante del circuito, tenuto conto del risultato di Matteo Berrettini. Il percorso del romano nel Major è stato entusiasmante ed è stata la dimostrazione di un movimento particolarmente ispirato che ha nel romano il suo fiore all’occhiello. “Un sogno che si realizza“, le parole di Matteo al termine del match di ieri, lui che per costruire il proprio Tennis è partito da molto lontano, sotto ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Le due settimane di Wimbledon hanno lanciato un messaggio piuttosto chiaro:in. E’ questo quello ci ha lasciato lopiù importante del circuito, tenuto conto del risultato di Matteo Berrettini. Il percorso del romano nel Major è stato entusiasmante ed è stata la dimostrazione di un movimento particolarmente ispirato che ha nel romano il suo fiore all’occhiello. “Un sogno che si realizza“, le parole di Matteo al termine del match di ieri, lui che per costruire il proprioè partito da molto lontano, sotto ...

