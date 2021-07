**Tennis: Federer a Djokovic, ‘fiero di giocare in questa epoca speciale di grandi campioni’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Complimenti Novak. Sono fiero di aver avuto l’occasione di giocare in quest’epoca speciale di grandi campioni. Ben fatto, meravigliosa prestazione”. Così su Twitter Roger Federer si congratula con Novak Djokovic che trionfando per la sesta volta a Wimbledon ha raggiunto proprio lo svizzero e Rafael Nadal a venti Slam vinti in carriera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Complimenti Novak. Sono fiero di aver avuto l’occasione diin quest’dicampioni. Ben fatto, meravigliosa prestazione”. Così su Twitter Rogersi congratula con Novakche trionfando per la sesta volta a Wimbledon ha raggiunto proprio lo svizzero e Rafael Nadal a venti Slam vinti in carriera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

