Tennis: Draghi, 'congratulazioni a Berrettini, ha fatto emozionare gli italiani' (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi si congratula con Matteo Berrettini per lo straordinario percorso al Torneo di Wimbledon. La finale di oggi fatto emozionare milioni di italiani; è entrata nella storia del nostro Tennis. Il Presidente riceverà domani Berrettini per ringraziarlo a nome di tutto il governo. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mariosi congratula con Matteoper lo straordinario percorso al Torneo di Wimbledon. La finale di oggimilioni di; è entrata nella storia del nostro. Il Presidente riceverà domaniper ringraziarlo a nome di tutto il governo. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

