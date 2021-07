Tennis: Djokovic re a Wimbledon per la sesta volta, non basta un grande Berrettini (2) (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) – Il terzo confronto diretto fra i due (il numero 1 del mondo si è aggiudicato entrambi i precedenti, l’ultimo nei quarti del Roland Garros il mese scorso) si è aperto con un pizzico di tensione per Djokovic: due doppi falli nel game d’apertura e palla-break, da salvare, con una prima al centro che costringe Berrettini a sbagliare la risposta. Nel terzo gioco ancora un doppio fallo per Nole, che ha recuperato da 0-30, prima di salire 2-1, poi però nel quarto gioco è l’azzurro a dover concedere palla-break: Matteo ha annullato la prima con un servizio vincente, ma la seconda è sfruttata dal 34enne di Belgrado, grazie anche a un cattivo rimbalzo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) – Il terzo confronto diretto fra i due (il numero 1 del mondo si è aggiudicato entrambi i precedenti, l’ultimo nei quarti del Roland Garros il mese scorso) si è aperto con un pizzico di tensione per: due doppi falli nel game d’apertura e palla-break, da salvare, con una prima al centro che costringea sbagliare la risposta. Nel terzo gioco ancora un doppio fallo per Nole, che ha recuperato da 0-30, prima di salire 2-1, poi però nel quarto gioco è l’azzurro a dover concedere palla-break: Matteo ha annullato la prima con un servizio vincente, ma la seconda è sfruttata dal 34enne di Belgrado, grazie anche a un cattivo rimbalzo ...

