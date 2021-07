Temptation Island, Valentina e Tommaso hanno preso in giro Mediaset? L’indiscrezione dopo le corna (Di domenica 11 luglio 2021) Tommaso e Valentina sono tornati insieme dopo il tradimento? Nelle ultime ore arrivato un nuovo colpo di scena che riguarda l’edizione 2021 di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Infatti, pare che Tommaso e Valentina siano tornati tornati insieme dopo il tradimento di lui. Stiamo parlando della L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 luglio 2021)sono tornati insiemeil tradimento? Nelle ultime ore arrivato un nuovo colpo di scena che riguarda l’edizione 2021 di, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Infatti, pare chesiano tornati tornati insiemeil tradimento di lui. Stiamo parlando della L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Simoranda1 : La mia memoria funziona benissimo : non mi ricordo cosa ho mangiato ieri ma ho riconosciuto una coppia che ha parte… - TheWay_Mag : Filippo Bisciglia è il re dell’estate con Temptation Island - CorriereCitta : #TemptationIsland 2021, #Ste e #Claudia squalificati? Anticipazioni e ultime news sulle coppie del reality - Christian91ce : TOMMASO E VALENTINA DOPO TEMPTATION ISLAND SONO TORNATI INSIEME? | Spill... - SLYTHERJE0N : RT @gleescovers: nell'appartamento sopra di me si è messa una coppia formata da un ragazzino diciannovenne che non va a scuola e non lavora… -