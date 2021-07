Temptation Island | spoiler terza puntata | Federico contro la fidanzata | ”Si è svegliata”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 luglio 2021) Domani sera, lunedì 12 luglio 2021, in prime time su Canale 5, andrà in onda ladi; il docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Per le coppie rimaste ancora in gioco, si sta pian piano avvicinando il momento della resa dei conti. La scorsa settimana i telespettatori hanno avuto modo di assistere al primo falò di confronto, quello tra Tommaso e Valentina, che ha visto i due diretti interessati lasciare l’isola delle tentazioni separatamente. Gli, inerenti al terzo appuntamento, fanno sapere che gli occhi saranno focalizzati su, che ...