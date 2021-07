Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Alfons scompare, polizia italiana chiama Hildergard (Di domenica 11 luglio 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che ci sarà una grande svolta nella vita di alcuni personaggi storici della longeva soap bavarese. Nelle puntate che andranno in onda la prima settimana di agosto in Germania, Rosalie vorrà riavere il suo lavoro di barista, e Michael e Robert escogiteranno qualcosa per esaudire il desiderio della donna. Erik uscirà su cauzione, ma assisterà a un incontro traditore. Cornelius deciderà di trasferirsi in Inghilterra e Maja sarà triste per la partenza del padre. Infine, Alfons farà perdere le sue tracce e Hildergard riceverà una ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 luglio 2021) Ledid'rivelano che ci sarà una grande svolta nella vita di alcuni personaggi storici della longeva soap bavarese. Nelle puntate che andranno in onda la prima settimana di agosto in Germania, Rosalie vorrà riavere il suo lavoro di barista, e Michael e Robert escogiteranno qualcosa per esaudire il desiderio della donna. Erik uscirà su cauzione, ma assisterà a un incontro traditore. Cornelius deciderà di trasferirsi in Inghilterra e Maja sarà triste per la partenza del padre. Infine,farà perdere le sue tracce ericeverà una ...

