Telecronista Rai finale Europei, chi è Katia Serra: “Da lunedì disoccupata” (Di domenica 11 luglio 2021) Calcio Italia-Inghilterra affidata al commento tecnico di Katia Serra, che affiancherà Stefano Bizzotto dopo il forfait di Alberto Rimedio Pubblicato su 11 Luglio 2021 Alberto Rimedio out a causa del Covid, dentro Stefano Bizzotto e Katia Serra: sono loro i telecronisti della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Bizzotto è la prima voce, Serra lo accompagna con il commento tecnico. Si tratta di un unicum: mai prima d’ora una donna aveva svolto una telecronaca di una finale della nazionale azzurra. Per il pubblico ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Calcio Italia-Inghilterra affidata al commento tecnico di, che affiancherà Stefano Bizzotto dopo il forfait di Alberto Rimedio Pubblicato su 11 Luglio 2021 Alberto Rimedio out a causa del Covid, dentro Stefano Bizzotto e: sono loro i telecronisti delladeglidi calcio tra Italia e Inghilterra. Bizzotto è la prima voce,lo accompagna con il commento tecnico. Si tratta di un unicum: mai prima d’ora una donna aveva svolto una telecronaca di unadella nazionale azzurra. Per il pubblico ...

Advertising

repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - capuanogio : Tra i giornalisti al seguito della nazionale contagiati al #Covid c'è anche Alberto Rimedio, telecronista #Rai che… - sportface2016 : +++#Rai, tre giornalisti positivi al #Covid19 a Londra: tra questi Alberto #Rimedio, cambia il telecronista di… - LuigiEllegi8762 : Destinato all'angolino il tiro di #Chiesa. Ma lo sa il telecronista #rai che sarebbe stato gol se fosse stato come… - gianpaolomartel : il rincoglionito telecronista rai vede un palo invece che una parata.... manco la telecronaca di telenorba... è pur… -