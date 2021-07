STUDIO SUL MAGNETISMO POST VACCINALE DEL FORUM EUROPEO PER LA VIGILANZA SUI VACCINI (Di domenica 11 luglio 2021) Questo è un pezzo molto interessante, non solo per confermare prove aneddotiche di magneti attaccati al braccio (s) delle persone vaccinate, ma per le reazioni psicologiche delle persone a scoprirlo su se stesse (questo ha avuto un effetto profondamente negativo sull’investigatore che ha condotto l’esperimento). È abbondantemente chiaro che IL CONSENSO INFORMATO è TOTALMENTE MANCATO DA PARTE LORO in quanto proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Questo è un pezzo molto interessante, non solo per confermare prove aneddotiche di magneti attaccati al braccio (s) delle persone vaccinate, ma per le reazioni psicologiche delle persone a scoprirlo su se stesse (questo ha avuto un effetto profondamente negativo sull’investigatore che ha condotto l’esperimento). È abbondantemente chiaro che IL CONSENSO INFORMATO è TOTALMENTE MANCATO DA PARTE LORO in quanto proviene da Database Italia.

