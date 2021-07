Southgate: “Siamo devastati. I rigori sono così, c’è poco da dire” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il CT della Nazionale inglese, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Italia ad Euro 2020. Queste le sue parole: “Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione. Siamo devastati da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto. Chi ha sbagliato i rigori? Li abbiamo provati in allenamento, è una mia decisione, i rigori si segnano o sbagliano. Abbiamo tirato coi migliori rigoristi in campo”.Su Kane “Ha giocato alla grande, è una stella, ha fatto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Il CT della Nazionale inglese, Gareth, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Italia ad Euro 2020. Queste le sue parole: “Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo.una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione.da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto. Chi ha sbagliato i? Li abbiamo provati in allenamento, è una mia decisione, isi segnano o sbagliano. Abbiamo tirato coi miglioristi in campo”.Su Kane “Ha giocato alla grande, è una stella, ha fatto ...

