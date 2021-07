Southgate: finalista sulla graticola ad Euro 2020 (Di domenica 11 luglio 2021) Gareth Southgate è in finale all’Europeo 2020 e ancora non convince, perlomeno non è riuscito a persuadere tutti. Una parte di tifosi pensa che se questa coppa “tornasse davvero a casa” non sarebbe merito dell’allenatore ma sarebbe, soprattutto, nonostante l’allenatore. Questo convincimento deriva in primis dalle scelte operate durante il torneo. Prima ancora di giocare si contestò la convocazione di quattro terzini destri, poi l’aver messo in panchina Shaw nella partita inaugurale, di aver sostituito Foden in più occasioni e di averlo retrocesso a subentrante di lusso. Ruolo toccato anche a Grealish – salvo una gara .- per far spazio ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Garethè in finale all’peoe ancora non convince, perlomeno non è riuscito a persuadere tutti. Una parte di tifosi pensa che se questa coppa “tornasse davvero a casa” non sarebbe merito dell’allenatore ma sarebbe, soprattutto, nonostante l’allenatore. Questo convincimento deriva in primis dalle scelte operate durante il torneo. Prima ancora di giocare si contestò la convocazione di quattro terzini destri, poi l’aver messo in panchina Shaw nella partita inaugurale, di aver sostituito Foden in più occasioni e di averlo retrocesso a subentrante di lusso. Ruolo toccato anche a Grealish – salvo una gara .- per far spazio ad ...

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'Inghilterra è la seconda finalista di #EURO2020: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'Inghilterra è la seconda finalista di #EURO2020: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto p… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Inghilterra è la seconda finalista di #EURO2020: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-1 (1-1), e dopo i su… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'Inghilterra è la seconda finalista di #EURO2020: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-1 (1-1), e dopo i su… - NadaAlfano : RT @Agenzia_Ansa: L'Inghilterra è la seconda finalista di #EURO2020: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-1 (1-1), e dopo i su… -