Southgate Chiesa, amarcord nazionali: lo scontro con papà Enrico – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra a Wembley e l’amarcord è d’obbligo: nel 1997 si affrontarono in campo Gareth Southgate ed Enrico Chiesa papà di Federico – VIDEO L’Italia si gioca la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra di Gareth Southgate. Il ct inglese fa scattare subito la molla dell’amarcord non fosse altro per la presenza in campo di Federico Chiesa. Sui social, infatti, è stato rievocato uno scontro di gioco tra Southgate (ex difensore e ora ct dell’Inghilterra) ed Enrico ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra a Wembley e l’è d’obbligo: nel 1997 si affrontarono in campo Garetheddi Federico –L’Italia si gioca la vittoria di Euro 2020 contro l’Inghilterra di Gareth. Il ct inglese fa scattare subito la molla dell’non fosse altro per la presenza in campo di Federico. Sui social, infatti, è stato rievocato unodi gioco tra(ex difensore e ora ct dell’Inghilterra) ed...

Advertising

mrtnhlsr : @Cantona_Collars Donnarumma>Pickford Di Lorenzo<Walker Bonucci>Maguire Chiellini>Stones Emerson<Shaw Locatelli>Ri… - TMit_news : Il 2-0 ai tedeschi convince i prescelti di Southgate di aver imboccato la strada giusta ?????, nello stesso momento i… - Milannews24_com : Southgate: «Devi puntare sulle loro debolezze, non temo Chiesa» - junews24com : Southgate: «Chiesa da temere? Adattiamoci e non fischiamo l’inno» - TMit_news : Italia, Inghilterra e Wembley. Storia di una sfida alla House of Football -