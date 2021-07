“Sono le 8 e ho già l’ansia”: su Twitter spopola ‘Today is the day’ (Di domenica 11 luglio 2021) Euro 2020 e Wimbledon, ci siamo. Mancano poche ore alla finale tra Italia e Inghilterra e a quella che vedrà Matteo Berrettini sfidare Djokovic e su Twitter è un’esplosione di emozioni e ansie già dalle prime luci dell’alba. Tifosi italiani, certo, ma anche inglesi a ricordare un giorno che in ogni caso resterà memorabile. Selfie con la maglia azzurra, post di incoraggiamento alle squadre, preghiere (tante) e tanta scaramanzia nelle parole degli utenti, raccolte in una affermazione-chiave: ‘Today is the day’, oggi è IL giorno. E infatti, scrivono i tifosi azzurri, “Sono le 8 e ho già l’ansia” perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Euro 2020 e Wimbledon, ci siamo. Mancano poche ore alla finale tra Italia e Inghilterra e a quella che vedrà Matteo Berrettini sfidare Djokovic e suè un’esplosione di emozioni e ansie già dalle prime luci dell’alba. Tifosi italiani, certo, ma anche inglesi a ricordare un giorno che in ogni caso resterà memorabile. Selfie con la maglia azzurra, post di incoraggiamento alle squadre, preghiere (tante) e tanta scaramanzia nelle parole degli utenti, raccolte in una affermazione-chiave:is the, oggi è IL giorno. E infatti, scrivono i tifosi azzurri, “le 8 e ho già” perché ...

Advertising

CottarelliCPI : Il governo inglese rischia troppo. Con oltre 35mila contagi al giorno non si riapre tutto. Le ospedalizzazioni sono… - matteorenzi : Oggi sui quotidiani qualche anticipazione di #ControCorrente. Alle 10 ne parlo a @SkyTG24. Ma testa e cuore sono gi… - LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - Piros_lakotars : @dariodivico @Corriere Invece sulle minacce ISIS a Di Maio indagano gli stessi dell’attentato a Belpietro! Che già sono esperti di cose così - ICARVDI : @diclexbaris1 mi sono appena svegliata e potrei già piangere perché ancora non realizzo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sono già Sacchi: 'Coraggio, dominio, bellezza, questa è l'Italia. Ecco le armi per battere gli inglesi' ... ci sono molti turisti italiani e stranieri. Molti mi riconoscono e mi fermano per chiedermi un pronostico. La mia risposta è sempre la stessa: questi ragazzi hanno già vinto! Non perderti le nostre ...

Virgin Galactic, Richard Branson vola nello Spazio: si apre la sfida a distanza con Bezos Al momento sono già stati venduti circa 600 biglietti, anche a celebrità di Hollywood, con un prezzo compreso tra 200 e 250 mila dollari.

I tempi della giustizia in Italia sono già eterni, ma con le scelte del governo si allungheranno Il Fatto Quotidiano ... cimolti turisti italiani e stranieri. Molti mi riconoscono e mi fermano per chiedermi un pronostico. La mia risposta è sempre la stessa: questi ragazzi hannovinto! Non perderti le nostre ...Al momentostati venduti circa 600 biglietti, anche a celebrità di Hollywood, con un prezzo compreso tra 200 e 250 mila dollari.