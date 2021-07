Sole | mare e facce da Italia Europei | il tricolore sventola anche in spiaggia - FOTO

Advertising

Jacenty19264446 : RT @patrizia62roma: ~ A volte si piange A volte si ride A volte si è mare A volte si è sabbia. A volte si è sole A volte si è pioggia A vol… - VirginiaPanzeri : E l'alba mi sveglierà Mediterranea e sola Mentre mi pettino Il primo sole è mio E le lampare vanno a dormire Il sol… - Faraone2016 : RT @paola140021: 'L'eternità è il mare mischiato con il sole'. {Arthur Rimbaud} Maratea ?? mia Buona domenica a tutti ????? - Ntonio71 : La gente che fa la lucertola a mare la prenderei a calci nel culo #sole #mare #estate2021 - vivalironia : @lully24987 Allora comincio io: mi scotto al sole, la ghiaia mi ferisce i piedi, mi annoio senza fare niente, spost… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole mare

Il Manifesto

Oita si unisce al direttore creativo interno, Giovanni Bianco , per catturare l'adone estivo mentre pratica sport, nuota ine in piscina, si rilassa ale poi si incontra con gli amici ...Su tante spiagge d'Italia sventola il tricolore: così il popolo azzurro si sta preparando all'attesa finale degli Europei contro l'Inghilterra. Mentre è febbre altissima fin dalla tarda mattinata a ...Viky Varga prosegue le sue vacanze in Grecia. Lady Pellé si gode il mare e il sole e sfoggia un fisico perfetto in bikini. Le foto in costume lasciano senza parole i social.Su tante spiagge d'Italia sventola il tricolore: così il popolo azzurro si sta preparando all'attesa finale degli Europei contro l'Inghilterra. Invia anche tu uno scatto "azzurro" all'indirizzo mail w ...