Smartphone, 17 minuti al giorno? "Tumore al cervello, rischio alle stelle": cifre-choc nello studio (Di domenica 11 luglio 2021) Ma Smartphone e cellulari sono pericolosi? La risposta, stando a una nuova ricerca dell'Uc Berkeley, è chiara: sì. Una ricerca rilanciata da Fox e ripresa e tradotta da Dagospia che mette in forte relazione le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e i tumori, in particolare quelli al cervello. Prima di arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno analizzato in modo completo i risultati statistici di 46 studi diversi realizzati in tutto il mondo. E cosa hanno scoperto? Che usare il cellulare per oltre mille ore, pari a 17 minuti al giorno per 10 anni, aumenterebbe il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Mae cellulari sono pericolosi? La risposta, stando a una nuova ricerca dell'Uc Berkeley, è chiara: sì. Una ricerca rilanciata da Fox e ripresa e tradotta da Dagospia che mette in forte relazione le radiazioni emesse dai telefoni cellulari e i tumori, in particolare quelli al. Prima di arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno analizzato in modo completo i risultati statistici di 46 studi diversi realizzati in tutto il mondo. E cosa hanno scoperto? Che usare il cellulare per oltre mille ore, pari a 17alper 10 anni, aumenterebbe il ...

Advertising

bennaturali : Ho supportato DreamLab per 8 ore, 43 minuti e 28 secondi, e completato 897 calcoli per il progetto Demystify. Unisc… - bennaturali : Ho supportato DreamLab per 8 ore, 45 minuti e 33 secondi, e completato 574 calcoli per il progetto Demystify. Unisc… - VoceCamuna : ??Finalmente sabato! Mentre vi organizzate per il weekend, restate aggiornati sulla Vallecamonica e sul lago d'… - Imbuzz59 : Ho supportato DreamLab per 9 ore, 12 minuti e 47 secondi, e completato 16 calcoli per il progetto Coronavirus (Fase… - SyrusIndustry : Come scoprire se il tuo smartphone è davvero Waterproof in 5 minuti -