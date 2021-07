Silvio Berlusconi | chi sono e che lavoro svolgono i cinque figli dell’ex premier e leader di Forza Italia

Advertising

fattoquotidiano : Il nome di Silvio Berlusconi riaffiora per l’ennesima volta in direzione Quirinale [di Tommaso Rodano] - fattoquotidiano : Il Gip del Tribunale di Napoli, Giovanni Vinciguerra, ha archiviato la mia denuncia nei confronti dei tre dipendent… - Ed_B_one4 : @berlusconi Silvio ci stanno mettendo il calippone altro che orgogliosi di voi - DottorJoke : @berlusconi Grande Silvio!!! Forza Italia!!! Un grande saluto a Galliani e a quel signore con la maschera di Carnevale insieme a lui. - gustomela : @berlusconi Ma dove stai Silvio? A una Festa dell'Unità a Campocavallo di Reggio Emilia? -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Il Fatto Quotidiano

Parlare di Matteo Renzi agli elettori del Centrodestra è come fargli venire l'orticaria. Oggi lo facciamo non per spirito masochistico ma perché l'ex premier ha scritto un libro (edizioni Piemme) che ...Come ha detto giustamente Pierquel tipo di programma nell'epoca post - covid non avrebbe più avuto senso. "Una svolta clamorosa" ha scritto il giornalista Giancarlo De Andreis sul ...Non sappiamo se sia vero. Di certo quella stessa borghesia di sinistra lo applaudì quando nel 1994 in polemica con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, diventato suo editore, lasciò “Il giornale” ...Però, quando si parla di mamme, Berlusconi ha un tratto di umanità profondo e raro da ritrovare. E ancora, Renzi aggiunge: 'Grillo e Travaglio sono dei pregiudicati che si sono intestati l'onestà' Que ...