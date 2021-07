Sex and The City, la nuova serie: tutto quello che c’è da sapere (anche sul cestino dell’immondizia) (Di domenica 11 luglio 2021) Un po’ effetto nostalgia, un po’ «attente a quelle tre». Appena il tempo di approdare sul set ed ecco arrivare puntuale su Instagram la prima foto ufficiale del revival di Sex and the City: la lunga attesa è insomma finita e Sarah Jessica Parker ha subito stuzzicato la curiosità dei fan postando una foto che la ritrae radiosa e soddisfatta mentre solca le strade di Manhattan al fianco di Cynthia Nixon e Kristin Davis. Signore e signori, le danze sono aperte: da pochi giorni sono dunque cominciate le riprese di And Just Like That, la prosecuzione dell’iconica serie tv, dieci nuovi episodi di mezz’ora l’uno presto in onda su HBO Max che narreranno le storie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Un po’ effetto nostalgia, un po’ «attente a quelle tre». Appena il tempo di approdare sul set ed ecco arrivare puntuale su Instagram la prima foto ufficiale del revival di Sex and the: la lunga attesa è insomma finita e Sarah Jessica Parker ha subito stuzzicato la curiosità dei fan postando una foto che la ritrae radiosa e soddisfatta mentre solca le strade di Manhattan al fianco di Cynthia Nixon e Kristin Davis. Signore e signori, le danze sono aperte: da pochi giorni sono dunque cominciate le riprese di And Just Like That, la prosecuzione dell’iconicatv, dieci nuovi episodi di mezz’ora l’uno presto in onda su HBO Max che narreranno le storie ...

Advertising

Screenweek : #SarahJessicaParker #CynthiaNixon e #KristinDavis in una nuova immagine del sequel di #SexandtheCity… - infoitcultura : Sex and the City: HBO svela la prima immagine ufficiale del revival! - infoitcultura : Sex and the City: ecco i primi 3 look di Carrie, Charlotte e Miranda nella nuova serie - infoitcultura : “Sex and the City”, al via le riprese del revival - L'Unione - brightredsc4re : @barbieturic0 Amo hbo fa veramente schifo ha tolto anche sex and the city -