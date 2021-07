CorriereCitta : Sermoneta si tinge di Rosa: Sanità e Medicina al femminile - LatinaBiz : Logo programma-sermoneta-si-tinge-di-rosa-2021Download Sermoneta vuole dedicare questo weekend alle donne, alla l… - News_24it : Sermoneta dedica questo weekend alle donne, alla loro creatività e intraprendenza. L'edizione numero 11 di “Sermone… -

Ultime Notizie dalla rete : Sermoneta tinge

Latina Tu

Info e prenotazioni: al 347 1035993 o all’indirizzo [email protected] A Latina e in provincia Sermoneta si Tinge di Rosa: al via la XI edizione Tra gli eventi estivi che animeranno lo splendido borgo ...Sermoneta dedica questo weekend alle donne, alla loro creatività e intraprendenza. L'edizione numero 11 di “Sermoneta si tinge di rosa”, organizzata dall’amministrazione comunale di Sermoneta in colla ...