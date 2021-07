Se l’IS è ancora una minaccia, in Italia e nel mondo. Focus sull’Africa saheliana (Di domenica 11 luglio 2021) “Condanniamo le minacce contro l’Italia e Luigi Di Maio arrivate dopo aver ospitato la riunione ministeriale della Coalizione Anti-Isis a giugno. Gli Stati Uniti ribadiscono il nostro sostegno ai nostri alleati Italiani. Insieme, la coalizione sconfiggerà l’ISIS”. Dopo che il ministro Italiano è stato minacciato – e con lui l’Italia – dal magazine dello Stato islamico al Naba, la solidarietà internazionale è stata completa. Il virgolettato citato per esempio è preso da un tweet del segretario di Stato americano, Anthony Blinken, che due settimane fa ha co-presieduto la riunione ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) “Condanniamo le minacce contro l’e Luigi Di Maio arrivate dopo aver ospitato la riunione ministeriale della Coalizione Anti-Isis a giugno. Gli Stati Uniti ribadiscono il nostro sostegno ai nostri alleatini. Insieme, la coalizione sconfiggeràIS”. Dopo che il ministrono è statoto – e con lui l’– dal magazine dello Stato islamico al Naba, la solidarietà internazionale è stata completa. Il virgolettato citato per esempio è preso da un tweet del segretario di Stato americano, Anthony Blinken, che due settimane fa ha co-presieduto la riunione ...

