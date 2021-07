Scuola, un autunno pieno di concorsi per i docenti: straordinario, ordinario, abilitante. Info e requisiti (Di domenica 11 luglio 2021) Diventare insegnanti di ruolo, sia di Scuola di infanzia primaria che secondaria: tante le opportunità previste nel prossimo autunno. Alcune sono già nero su bianco, ma mancano le modalità attuative, altre emergono dal decreto Sostegni bis, attualmente in discussione in Parlamento e che dovrà essere approvato entro il 24 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) Diventare insegnanti di ruolo, sia didi infanzia primaria che secondaria: tante le opportunità previste nel prossimo. Alcune sono già nero su bianco, ma mancano le modalità attuative, altre emergono dal decreto Sostegni bis, attualmente in discussione in Parlamento e che dovrà essere approvato entro il 24 luglio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuola, un autunno pieno di concorsi per i docenti: straordinario, ordinario, abilitante. Info e requisiti - RosannaVaroli : @CarmelaCusmai @SalaLettura @RetwittL ...1/sì, gli aquiloni! È questa una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti… - Alberto77159496 : @tata_stefy @ceciliavalent12 @dilettahuyskes_ Se poi ci sono problemi (in autunno) spero che lei non sottovaluti il… - mon_y : RT @vitalbaa: Con i vaccini agli insegnanti si va avanti da febbraio. Chi voleva, si è vaccinato. Inutili ora le sceneggiate dei corridoi p… - AndrewLog : RT @vitalbaa: Con i vaccini agli insegnanti si va avanti da febbraio. Chi voleva, si è vaccinato. Inutili ora le sceneggiate dei corridoi p… -