San Lorenzo, chili di droga al posto dell’airbag: 3 arresti (Di domenica 11 luglio 2021) Erano tenuti d’occhio da un po’, la coppia di italiani e l’egiziano, residenti nel quartiere San Lorenzo a Roma. E, al momento giusto, sono stati colti sul fatto, con l’auto utilizzata come mezzo di trasporto di sostanza stupefacente. Questo quanto scoperto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino nel corso dei numerosi servizi di controllo e osservazione finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella Capitale. La macchina, intercettata presso il casello autostradale Monte Porzio Catone, è stata fermata. Leggi anche: Roma. Alcolici oltre l’orario e norme non rispettate: chiuse 2 attività a San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Erano tenuti d’occhio da un po’, la coppia di italiani e l’egiziano, residenti nel quartiere Sana Roma. E, al momento giusto, sono stati colti sul fatto, con l’auto utilizzata come mezzo di trasporto di sostanza stupefacente. Questo quanto scoperto dagli agenti del commissariato San, diretto da Giuseppe Rubino nel corso dei numerosi servizi di controllo e osservazione finalizzati al contrasto dello spaccio dinella Capitale. La macchina, intercettata presso il casello autostradale Monte Porzio Catone, è stata fermata. Leggi anche: Roma. Alcolici oltre l’orario e norme non rispettate: chiuse 2 attività a San ...

