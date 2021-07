Samantha Curcio rompe il silenzio dopo le foto di Alessio e ammette la crisi

(Di domenica 11 luglio 2021)commenta lediChe succede traCeniccola? Deianira Marzano nella serata di ieri ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti del web. Si tratta di alcuneche vedono l’ex corteggiatore in compagnia di una ragazza. E no, non si tratta della. Ecco quanto scritto da L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

disagio_tv : Samantha Curcio fa chiarezza sulla crisi con Alessio Ceniccola e commenta le foto viste. #uominiedonne - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, Alessio Ceniccola paparazzato in discoteca con un'altra ragazza: Samantha Curcio interviene (FOTO)… - IsaeChia : POST AGGIORNATO con la verità di Samantha Curcio dopo la paparazzata di Alessio Ceniccola con un’altra!… - IsaeChia : #UominieDonne, Alessio Ceniccola paparazzato con una mora: è crisi con Samantha Curcio? Le foto dell’ex corteggiat… - infoitcultura : Samantha Curcio, le parole su Maria De Filippi: 'Ha cercato di dare un segnale' | LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Curcio

Aria di crisi (e di tradimento) per la coppia nata nel dating show di Canale ...Il ragazzo, per chi non se lo ricordasse, ha corteggiato e conquistato la tronista, con la quale è ormai fidanzato da oltre 2 mesi. In queste ultime ore Alessio Ceniccola di Uomini e ...Su Instagram Samantha Curcio rompe il silenzio dopo le foto che vedono Alessio in compagnia di un'altra ragazza e ammette la crisi.Samantha e Alessio, dopo essersi innamorati a Uomini e Donne, potrebbero essere in crisi: in rete spuntano scatti di lui con una ragazza non nota ...