Salerno, terrorista marocchino ex leader dell'Isis catturato dalla polizia: braccato dagli 007, era al bar (Di domenica 11 luglio 2021) La polizia arresta un pericoloso terrorista marocchino. Un ricercato internazionale, già combattente jihadista, militante nelle file dell'Isis. Una figura segnalata dall'Intelligence, la cui presenza è stata registrata in Siria nel 2012. Un curriculum terroristico ampio e inquietante, quello del 29enne marocchino attivo nella trincea siriana, prima nelle schiere di Al Nusra e poi nell'Isis, dove ha ricoperto la carica di responsabile militare. Un latitante che oggi la polizia ha arrestato a Lago, in provincia di Salerno, al termine di un'indagine vasta e complessa.

