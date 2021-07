Sale la tensione: petardi sotto l'hotel degli Azzurri (Di domenica 11 luglio 2021) Migliaia di tifosi inglesi hanno già invaso la zona dello stadio di Wembley. petardi e fuochi d'artificio dinanzi all'hotel che ospita gli Azzurri Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Migliaia di tifosi inglesi hanno già invaso la zona dello stadio di Wembley.e fuochi d'artificio dinanzi all'che ospita gli

Sale la tensione: petardi sotto l'hotel degli Azzurri In attesa del fischio di inizio di Inghilterra - Italia , il countdown è già cominciato: una lunga attesa che sta paralizzando la città di Londra e tiene con il fiato sospeso milioni di tifosi. Fin ...

