Sabatini | “Hickey resterà a Bologna al 100% Puntiamo molto su di lui”

(Di domenica 11 luglio 2021) Walter, direttore dell’area tecnica del, nel corso di un’intervista al Sunday Post, si è soffermato sul futuro del terzino scozzese Aaron: “Aaron è un giocatore dele, nonostante l’interesse di molti club,qui al. La scorsa stagione per lui è stata corta a causa di un infortunio ma ci ha già dimostrato le sue grandi qualità: ilsta puntandosu di lui econ noi”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Walter, direttore dell'area tecnica del Bologna , parla del futuro di Aaron, nel mirino di Celtic e Rangers, a Sunday Post : 'Aaron è un giocatore del Bologna e, nonostante l'interesse di ... Tutto questo in attesa di Marko Arnautovic , il quale - dopo le dichiarazioni di Walter- ... Voci sulle cessioni riguardano poi entrambi i terzini sinistri della rosa: persi è fatto ...