Romina Power | incredibile scatto del passato | “Vi prego | contattatemi” | l’appello

(Di domenica 11 luglio 2021)ha condiviso undele si è lasciata andare ad un ‘disperato appello’: cos’è esattamente accaduto., lodel. Fonte Foto: YoutubeOltre che vantare un successo davvero impressionante per la sua lunga ed immensa carriera ed, ovviamente, anche per la sua voce d’angelo,decanta di un seguito clamoroso anche, e soprattutto oseremmo dire, sul suo canale social ufficiale. Sempre attiva e dedita a ...

Advertising

Der_Dutschi : Al Bano & Romina Power - Sempre Sempre - okim59 : Un raggio di sole più caldo che va Come un sorriso che profuma di felicità Al Bano & Romina Power - Felicita (New… - infoitcultura : Romina Power ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco: “Clima pesante” - infoitcultura : Romina Power trova delle lettere private di Ylenia: l’appello sui social - infoitcultura : Romina Power e Loredana Lecciso/ Voci sulla presunta lite: interviene Al Bano -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Albano Carrisi è sicuramente uno dei cantanti e degli artisti più amati e più apprezzati di sempre. Insieme a, ovvero la sua ex moglie è riuscito a conquistare l'affetto e l'amore di milioni di Italiani e non solo. Pare che il noto cantautore non abbia comunque mai nascosto l'amore che prova per ...ma anche dalle opere di grandi star internazionali come Yoko Ono, Paul McCartney, David Bowie,, Sylvester Stallone, Franco Battiato, Gina Lollobrigida, Federico Fellini e tanti altri. ...Romina Power ha condiviso un incredibile scatto del passato e si è lasciata andare ad un 'disperato appello': cos'è esattamente accaduto.Albano e Yari Carrisi in che rapporti sono oggi? Dopo la -presunta- del passato, ecco il rapporto oggi tra padre e figlio.