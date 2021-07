Roma, Mourinho: “Sono in un club gigante, non pensiamo a vincere subito” (Di domenica 11 luglio 2021) Il tecnico della Roma José Mourinho ha rilasciato un’intervista al Correio de Manha, parlando della sua nuova avventura: “Sono arrivato in un club gigante e una città speciale. vincere subito non è il nostro obiettivo. Vogliamo fare un lavoro che coinvolga passione e che permetta a questo club di festeggiare qualcosa di importante. I tifosi Sono incredibili, percepisco la loro voglia di vincere trofei. Negli ultimi 20 anni non gli è successo nulla di buono, Sono assetati“. “I nuovi proprietari hanno ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Il tecnico dellaJoséha rilasciato un’intervista al Correio de Manha, parlando della sua nuova avventura: “arrivato in une una città speciale.non è il nostro obiettivo. Vogliamo fare un lavoro che coinvolga passione e che permetta a questodi festeggiare qualcosa di importante. I tifosiincredibili, percepisco la loro voglia ditrofei. Negli ultimi 20 anni non gli è successo nulla di buono,assetati“. “I nuovi proprietari hanno ...

