Roma | incidente a Casalpalocco | un morto e tre feriti

(Di domenica 11 luglio 2021) Gravestradale questa mattina a. Intorno alle ore 6,30 di questa mattina intervento della Polizia Locale , X Gruppo Mare, in via del Canale della Lingua all’intersezione con via Cristoforo Colombo. A scontrarsi due auto, una Smart For Four e una Ford Ka. A seguito dell’impatto, un uomo, la cui identità è ancora in fase di accertamento, è deceduto, mentre altre 3 persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia e successivamente trasferite al San Camillo. Sia la vittima che i 3si trovavano a bordo della Smart, che percorreva la direzione ...

Incidente mortale stamattina a Ostia, dove un ragazzo è morto e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6.15 del mattino tra via del