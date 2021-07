Ritorno a scuola | ipotesi quarta ondata dopo l’estate Il monito degli esperti | puntare su vaccini e tamponi

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 11 luglio 2021) La variante Delta ormai è realtà ed è per questo che si pensa, in base agli ultimi dati, che entro fine agosto la mutazione covid sarà praticamente prevalente. Ec’è la ripresa delle lezioni in presenza (si spera). Ecco che allora si vuole intervenire per tempo in Italia, dato che la maggior parte L'articolo .