Richard Branson | andata e ritorno nello spazio per il miliardario di Virgin Galactic

Leggi su it.mashable

(Di domenica 11 luglio 2021) È arrivato in bicicletta, accompagnato da due Range Rover; ha solcato i cieli come in un film di fantascienza vintage, tutto accaio luccicante e alettoni; e poi è tornato, parcheggiando l'astronave VSS Unity nuova di zecca dopo la sua capatina a 80 km d'altezza sopra il New Mexico: dall'oblò la …