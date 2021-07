Ricatto sessuale online sextortion a Ferrara (Di domenica 11 luglio 2021) 28enne lombardo nei guai per il sextortion o Ricatto sessuale è un fenomeno in espansione Polizia ferma il tutto. Nello scorso mese di febbraio una donna residente a Ferrara si è rivolta alla Polizia Postale per fermare la “ sextortion“, letteralmente estorsione sessuale messa in piedi da un giovane 28enne lombardo a cui aveva inviato immagini di “nudo Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) 28enne lombardo nei guai per ilè un fenomeno in espansione Polizia ferma il tutto. Nello scorso mese di febbraio una donna residente asi è rivolta alla Polizia Postale per fermare la ““, letteralmente estorsionemessa in piedi da un giovane 28enne lombardo a cui aveva inviato immagini di “nudo

Ultime Notizie dalla rete : Ricatto sessuale Vittima di 'sextortion', ferrarese ricattata su Facebook per aver inviato sue foto 'hard' La sextortion o ricatto sessuale è un fenomeno in espansione, dove le vittime sono per la maggioranza adolescenti e persone sole. Consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private ...

Tradimento in chat: quali rischi? L'altra persona rischia una denuncia per ricatto sessuale, quello che oggi si chiama sextortion . Si tratta di un crimine informatico che consiste nell'inventare un'identità online, contattare la ...

Ferrara, ricattata per le foto osé inviate in chat: denunciato 28enne FERRARA. Un 28enne lombardo è stato denunciato per tentata estorsione ai danni di una ragazza ferrarese. Il provvedimento è stato preso dalle forze dell’ordine dopo mesi di indagini portate avanti dal ...

