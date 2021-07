Renzi scrive libri ma pensa al Quirinale. La bussola di Ocone (Di domenica 11 luglio 2021) I maggiori quotidiani nazionali si sono oggi opportunamente divise le anticipazioni dell’ultimo libro di Matteo Renzi. Quella dei libri dei leader più in vista del mondo politico è una consuetudine non solo italiana. Generalmente questi volumi, opportunamente confezionati da gost-writer e consiliori vari, aggiungono poco a quanto già si sapeva sul personaggio. E anche i cosiddetti “retroscena” annunciati il più delle volte o non sono tali o sono relativi ad aspetti minori delle vicende che lo hanno avuto come protagonista. Probabilmente anche Controcorrente (Piemme) non si discosterà dagli altri simili, ma, per il fatto stesso, di catturare un po’ ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) I maggiori quotidiani nazionali si sono oggi opportunamente divise le anticipazioni dell’ultimo libro di Matteo. Quella deidei leader più in vista del mondo politico è una consuetudine non solo italiana. Generalmente questi volumi, opportunamente confezionati da gost-writer e consiliori vari, aggiungono poco a quanto già si sapeva sul personaggio. E anche i cosiddetti “retroscena” annunciati il più delle volte o non sono tali o sono relativi ad aspetti minori delle vicende che lo hanno avuto come protagonista. Probabilmente anche Controcorrente (Piemme) non si discosterà dagli altri simili, ma, per il fatto stesso, di catturare un po’ ...

