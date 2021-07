Reggio Calabria, bruciano le colline di Pellaro: fiamme alte 30 metri, incendio di proporzioni enormi – FOTO LIVE (Di domenica 11 luglio 2021) Reggio Calabria, incendio enorme sulle colline di Pellaro: fiamme altissime, situazione critica Un enorme incendio è scoppiato questa mattina sulle colline di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria: il rogo è di proporzioni enormi, sta interessando un’ampia area collinare e le fiamme, altissime, sono visibili a grande distanza. Una colonna di fumo spaventosa si muove verso il mar Jonio. Il rogo è alimentato dal forte vento di maestrale che ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)enorme sulledialtissime, situazione critica Un enormeè scoppiato questa mattina sulledi, nella periferia sud di: il rogo è di, sta interessando un’ampia area collinare e le, altissime, sono visibili a grande distanza. Una colonna di fumo spaventosa si muove verso il mar Jonio. Il rogo è alimentato dal forte vento di maestrale che ...

