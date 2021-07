Referendum Eutanasia Legale, come fare per firmare: quando e dove si può aderire all’iniziativa (Di domenica 11 luglio 2021) Referendum days per l’Eutanasia Legale, la raccolta firme sta per partire in tutta Italia. Ad aderire all’iniziativa tanti personaggi dello spettacolo ed influencer, si ricordano fra gli altri Fedez, Vasco Rossi e Maurizio Costanzo. Non solo volti conosciuti sono infatti più di 8.000 i volontari che hanno aderito all’iniziativa. Tuttavia affinchè possa realizzarsi il Referendum c’è ancora bisogno della partecipazione degli italiani. Leggi anche: Eutanasia Legale, nuovi banchetti a Pomezia per la raccolta firme: appuntamento 10 e 11 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021)days per l’, la raccolta firme sta per partire in tutta Italia. Adtanti personaggi dello spettacolo ed influencer, si ricordano fra gli altri Fedez, Vasco Rossi e Maurizio Costanzo. Non solo volti conosciuti sono infatti più di 8.000 i volontari che hanno aderito. Tuttavia affinchè possa realizzarsi ilc’è ancora bisogno della partecipazione degli italiani. Leggi anche:, nuovi banchetti a Pomezia per la raccolta firme: appuntamento 10 e 11 ...

Advertising

marcocappato : Finché si scherza si scherza, ma sull'eutanasia per essere seri si firma il referendum: - CarloCalenda : Non sono favorevole al referendum sulla giustizia, sull’eutanasia e sull’abolizione del RDC. Anche se condivido mol… - petergomezblog : Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez,… - CorriereCitta : Referendum Eutanasia Legale, come fare per firmare: quando e dove si può aderire all’iniziativa - AzioneNL : RT @CarloCalenda: Non sono favorevole al referendum sulla giustizia, sull’eutanasia e sull’abolizione del RDC. Anche se condivido molte del… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Eutanasia Fino a settembre nelle sedi del comune di Saluzzo raccolte firme per tre referendum Nelle sedi del Comune di Saluzzo, per i soli residenti di Saluzzo, è possibile sottoscrivere alcune proposte referendarie. Nel dettaglio: - fino al 15 settembre 2021 il Referendum per l'eutanasia legale; - fino al 20 settembre il Referendum sull'abolizione della caccia; - fino al 30 settembre i Referendum sulla Giustizia con le sei proposte di legge. È necessario ...

Nel vivo la campagna referendaria per l'eutanasia legale In Molise già organizzati banchetti per la raccolta firme a Campobasso, Isernia e Termoli di Giovanni Romano, montaggio Vincenzo Mercadante

Referendum eutanasia, la ministra Cartabia blocca la firma digitale Il Fatto Quotidiano Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme La gente comune sa già di cosa stiamo parlando meglio dei politici. Basta infatti aprire un tavolino e in tutta Italia si crea la coda per firmare Si aprono oggi e dureranno fino al 12 luglio i refere ...

Chi è favorevole e chi è contrario al referendum per l’abolizione del reddito di cittadinanza Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ribadisce la volontà di indire un referendum per abolire il reddito di cittadinanza nel 2022: ma quali sono ...

Nelle sedi del Comune di Saluzzo, per i soli residenti di Saluzzo, è possibile sottoscrivere alcune proposte referendarie. Nel dettaglio: - fino al 15 settembre 2021 ilper l'legale; - fino al 20 settembre ilsull'abolizione della caccia; - fino al 30 settembre isulla Giustizia con le sei proposte di legge. È necessario ...In Molise già organizzati banchetti per la raccolta firme a Campobasso, Isernia e Termoli di Giovanni Romano, montaggio Vincenzo MercadanteLa gente comune sa già di cosa stiamo parlando meglio dei politici. Basta infatti aprire un tavolino e in tutta Italia si crea la coda per firmare Si aprono oggi e dureranno fino al 12 luglio i refere ...Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ribadisce la volontà di indire un referendum per abolire il reddito di cittadinanza nel 2022: ma quali sono ...