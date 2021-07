Reddito di cittadinanza: un fiasco da 700 milioni al mese (Di domenica 11 luglio 2021) Il Reddito di cittadinanza, come era prevedibile, è stato un clamoroso flop. Da tutti i punti di vista. Tra poco vedremo i motivi. Ma subito occorre sgomberare il campo da un equivoco. Una società liberale non ha il dovere, ma qualcosa di più, ha la convenienza a tutelare i più poveri. Ma nel farlo deve essere molto attenta a non compromettere gli incentivi al lavoro e non può redistribuire risorse che non ha. Vediamo qualche numero. Quest’anno spenderemo per il Reddito poco più di sette miliardi di euro. Circa 2,3 milioni di famiglie lo percepiscono, per un assegno medio di 564 euro. Due terzi degli assegni vanno al Sud e ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 luglio 2021) Ildi, come era prevedibile, è stato un clamoroso flop. Da tutti i punti di vista. Tra poco vedremo i motivi. Ma subito occorre sgomberare il campo da un equivoco. Una società liberale non ha il dovere, ma qualcosa di più, ha la convenienza a tutelare i più poveri. Ma nel farlo deve essere molto attenta a non compromettere gli incentivi al lavoro e non può redistribuire risorse che non ha. Vediamo qualche numero. Quest’anno spenderemo per ilpoco più di sette miliardi di euro. Circa 2,3di famiglie lo percepiscono, per un assegno medio di 564 euro. Due terzi degli assegni vanno al Sud e ...

Advertising

lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - GianniMarangon : RT @spighissimo: Quelli del Referendum per togliere il Reddito di Cittadinanza... - FloraPiachica : RT @Violalosa: 'Il reddito di cittadinanza è diseducativo' Detto dalle loro barche in Costa Smeralda... #RenziFaiSchifo -