Reddito di cittadinanza | Renzi annuncia la raccolta firme il referendum abrogativo nel 2022 Ma la legge lo vieta

(Di domenica 11 luglio 2021) Matteopromette unaper unsull’abrogazione deldinel. Ma per la352 del 1970 è illegale e lui sembra proprio non saperlo. Da giorni il leader di Italia Viva cerca di mandare segnali alla destra, senza particolare successo se si esclude l’appoggio di Matteo Salvini, e davanti ai Giovani imprenditori di Confindustria ha svelato il suo piano per il prossimo anno. La, però, su questo è chiara: “Non può essere depositata richiesta dinell’anno ...

Percepivano il reddito di cittadinanza e vendevano abusivamente alcolici, birra e altre bibite. Lo hanno scoperto i carabinieri durante i controlli nella movida a Palermo. Nei giorni scorsi i commercianti avevano ...... debito e prepagate (sono incluse anche le recenti carte elettroniche erogate dallo Stato per il reddito di cittadinanza). Con il recente decreto - legge 99/2021, il Governo ha rafforzato ...