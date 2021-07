Reddito di Cittadinanza: Renzi all’attacco, annuncia referendum per abolirlo (Di domenica 11 luglio 2021) Foto di Roberto Monaldo / Ansa Reddito di Cittadinanza: Matteo Renzi, intervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova, ha annunciato una raccolta firme per un referendum con cui chiedere l’abolizione del sussidio Matteo Renzi, leader di Italia Viva, annuncia una raccolta firme per un referendum per abolire il Reddito di Cittadinanza intervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova. L’ex Premier afferma: “il Governo Conte-Di ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Foto di Roberto Monaldo / Ansadi: Matteo, intervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova, hato una raccolta firme per uncon cui chiedere l’abolizione del sussidio Matteo, leader di Italia Viva,una raccolta firme per unper abolire ildiintervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova. L’ex Premier afferma: “il Governo Conte-Di ...

Advertising

ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - pippoct1 : RT @papito1492: Ricevere il reddito di cittadinanza sarebbe diseducativo, e a dirlo è quello che prende 80 mila euro per fare conferenze in… - 73deva73 : RT @italianelcuore3: Un flop totale targato Grillo ?@beppe_grillo? ?? Il reddito di cittadinanza, come era prevedibile, è stato un clamoroso… -