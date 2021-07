Reddito di cittadinanza, la provocazione di De Luca: "Facciano gli stagionali con 500 euro" (Di domenica 11 luglio 2021) «Quest’estate, noi abbiamo fatto una verifica. In tante attività economiche, alberghi, ristoranti, attività balneari, industrie di trasformazione agricola, aziende agricole, non si trovavano lavoratori... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) «Quest’estate, noi abbiamo fatto una verifica. In tante attività economiche, alberghi, ristoranti, attività balneari, industrie di trasformazione agricola, aziende agricole, non si trovavano lavoratori...

Advertising

lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - NicoLacetera : RT @GianniCuperIoPD: Solo Berrettini che corre e tutta l’Italia sul divano con tv e reddito di cittadinanza. Così l’economia non riparte. - sfnnicita : RT @GianniCuperIoPD: Solo Berrettini che corre e tutta l’Italia sul divano con tv e reddito di cittadinanza. Così l’economia non riparte. -