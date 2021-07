Rapina al ristorante giapponese nel Napoletano: minaccia titolare e gli spruzza spray negli occhi (Di domenica 11 luglio 2021) Prima lo ha minacciato affinché gli consegnasse i soldi, poi ha spruzzato dello spray disinfettante negli occhi del titolare di un ristorante giapponese. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il malvivente, un 41enne, è stato arrestato. Stando ad una prima ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Prima lo hato affinché gli consegnasse i soldi, poi hato dellodisinfettantedeldi un. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il malvivente, un 41enne, è stato arrestato. Stando ad una prima ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fgavazzoni : @andreeeee95 A me interessa zero che sappiano a che ristorante sono stato ieri sera, mica ho fatto una rapina. Vole… - LaTorre1905 : Tentata #Rapina in un ristorante a #Portici, arrestato per ulteriori info clicca qui - mattinodinapoli : Rapina nel ristorante giapponese di Portici, arrestato il bandito con lo spray disinfettante - RedazioneTvcity : Portici: tenta rapina a ristorante giapponese, 41enne in manette - - newsdinapoli : Portici, tenta rapina a ristorante giapponese: fermato dai carabinieri #Comunicati stampa -