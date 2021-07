Raffaella Carrà, ultima donazione prima di morire: “Occhiali e mascherina, nascondeva un brutto segreto…” – FOTO (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà poco prima di lasciarci ha donato una palestra di sua proprietà di 160 metri quadrati. Questa l’indiscrezione del governatore della Misericordia, Roberto Cerulli, testimone di un loro incontro privato di alcune settimane prima della morte. Raffaella Carrà, l’ultima donazione prima di morire Raffaella ha incontrato Roberto Cerulli insieme ad un notaio per attestare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 luglio 2021)pocodi lasciarci ha donato una palestra di sua proprietà di 160 metri quadrati. Questa l’indiscrezione del governatore della Misericordia, Roberto Cerulli, testimone di un loro incontro privato di alcune settimanedella morte., l’diha incontrato Roberto Cerulli insieme ad un notaio per attestare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

