Raffaella Carrà, l’ultima donazione prima di morire e la foto con il volto coperto: “Crediamo sia ora di raccontarlo” (Di domenica 11 luglio 2021) Riposerà nel cimitero di Porto Santo Stefano Raffaella Carrà, morta il 5 luglio a 78 anni. Un legame forte con la Toscana, tanto che sarà quella l’ultima tappa di un lungo cordoglio iniziato dalla sua casa di Roma, passando per le sedi della Rai e infine al Campidoglio. L’Italia intera ha voluto abbracciarla. E non solo per ciò che la Raffa Nazionale ha rappresentato a livello artistico ma anche per il suo lato umano, quello più privato, nascosto, che lei stessa spesso non voleva raccontare. Al suo posto, dopo un periodo di discrezione, è Roberto Cerulli a parlarne, governatore della Confraternita di Misericordia e testimone di un episodio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Riposerà nel cimitero di Porto Santo Stefano, morta il 5 luglio a 78 anni. Un legame forte con la Toscana, tanto che sarà quellatappa di un lungo cordoglio iniziato dalla sua casa di Roma, passando per le sedi della Rai e infine al Campidoglio. L’Italia intera ha voluto abbracciarla. E non solo per ciò che la Raffa Nazionale ha rappresentato a livello artistico ma anche per il suo lato umano, quello più privato, nascosto, che lei stessa spesso non voleva raccontare. Al suo posto, dopo un periodo di discrezione, è Roberto Cerulli a parlarne, governatore della Confraternita di Misericordia e testimone di un episodio ...

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - howlettsolo : Ha fatto più Raffaella Carrà per la comunità LGBT che un certo vip italiano che non nominerò. - lukasdiver57 : Raffaella Carrà Burial Chamber | Getty Images -