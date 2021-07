Raffaella Carrà, la donazione prima della morte e quella foto con occhiali e mascherina: «Voleva tenere per sé il brutto segreto» (Di domenica 11 luglio 2021) Poche settimane prima della sua morte Raffaella Carrà donò un immobile alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, vicino a Grosseto. Roberto Cerulli ha raccontato in post su Facebook come la conduttrice e cantante, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, alcune settimane prima di morire abbia firmato da un notaio la donazione della palestra in cui si allenava affinché la onlus potesse usarla per ampliare le sue attività benefiche. Scrive su Fb Roberto Cerulli: “Andammo a vederlo: un regalo grandissimo per il valore immobiliare. E così la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Poche settimanesuadonò un immobile alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, vicino a Grosseto. Roberto Cerulli ha raccontato in post su Facebook come la conduttrice e cantante, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni, alcune settimanedi morire abbia firmato da un notaio lapalestra in cui si allenava affinché la onlus potesse usarla per ampliare le sue attività benefiche. Scrive su Fb Roberto Cerulli: “Andammo a vederlo: un regalo grandissimo per il valore immobiliare. E così la ...

