Quel Grande Paese che è l’Italia

(Di domenica 11 luglio 2021) Scrivo queste righe prima della finale di Matteo Berrettini e degli Azzurri nell’erba d’Inghilterra. Scrivo prima perché vittoria o sconfitta, trionfo o rovina (questi due impostori, secondo Kipling), non muterebbero di una virgola l’ebbrezza delle due finali, lazza di unche ci ostiniamo a definire Bel, mentre è giunto il momento di chiamarlo, e per sempre,. Ce lo hanno ricordato Berrettini e gli Azzurri, in questo caldo soffocante di luglio, ce lo ricorda lo sport, metafora della vita e di tutto il resto, lo sport che guida ilcome la politica da ...