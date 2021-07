Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo gli Europei di calcio? Montepremi e cifre milionarie | apoteosi a Wembley

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha vinto gli2021 di. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un’impresa fantasmagorica, ha inscenato una meravigliosa cavalcata nell’ultimo mese, ha giganteggiato in lungo e in largo offrendo un livello tecnico magistrale, ha scaldato un Paese intero e ha alzato al cielo il trofeo continentale. I ragazzi del CT Roberto Mancini sono stati impeccabile in una finale al cardiopalma, sconfiggendo l’Inghilterra al termine di una memorabile serie di calci di rigore: Shaw ha siglato il gol del vantaggio dopo appena due minuti, gli azzurri con pazienza hanno ricostruito il gioco, hanno pressato in maniera insistente, ...

L'Italia ha vinto gli Europei 2021 di calcio. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un'impresa fantasmagorica, ha inscenato una meravigliosa cavalcata nell'ultimo mese, ha giganteggiato in lun ...Quanto hanno vinto a soldi i calciatori dell'Italia alla finale degli Europei 2020? Dopo la vittoria i giocatori dell'Italia hanno vinto 250mila euro a testa. Mentre gli inglesi con il secondo posto s ...