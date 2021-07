Premi record dall'Uefa: l'Italia ha già in tasca oltre 25 milioni. E se vince stasera... (Di domenica 11 luglio 2021) di 331 milioni di euro il montePremi che l'Uefa si appresta a dividere tra le nazionali che hanno partecipato ad Euro 2020. Nonostante la pandemia, si tratta di un aumento rispetto al 2016, quando ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) di 331di euro il monteche l'si appresta a dividere tra le nazionali che hanno partecipato ad Euro 2020. Nonostante la pandemia, si tratta di un aumento rispetto al 2016, quando ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Premi record dall'Uefa: l'Italia ha già in tasca oltre 25 milioni #Euro2020 - sportli26181512 : Premi record dall'Uefa: l'Italia ha già in tasca oltre 25 milioni. E se vince stasera...: Premi record dall'Uefa: l… - Gazzetta_it : Premi record dall'Uefa: l'Italia ha già in tasca oltre 25 milioni #Euro2020 - Anitrammarty : RT @fabiiffa: Massimo 20 puntate e poi ... ha ricoperto la programmazione estiva, autunnale, invernale, primaverile, ed ora di nuovo estiva… - fralminna : RT @fabiiffa: Massimo 20 puntate e poi ... ha ricoperto la programmazione estiva, autunnale, invernale, primaverile, ed ora di nuovo estiva… -