Preghiera di oggi 11 luglio alla Madonna dell'Aiuto di Milano

oggi si ricorda la Madonna dell'Aiuto, che lacrimò sangue durante dei combattimenti. Preghiamo Maria ricordando cosa avvenne allora. A Milano, l'11 luglio del 1519, durante alcuni combattimenti tra truppe francesi e sforzesche per la conquista del ducato, l'immagine della Madonna cominciò a piangere sangue. La venerazione della Madonna dell'Aiuto (o del Pianto)

