Pozzuoli, accoltellato in strada durante una rissa per delle quote condominiali: muore 45enne. Fermato il presunto autore (Di domenica 11 luglio 2021) I carabinieri hanno Fermato un uomo di 63 anni come presunto autore dell'omicidio di Alessandro Cristian Amato, 45enne accoltellato durante una rissa che sarebbe scoppiata per delle quote condominiali per le zone comuni di un palazzo popolare ieri a Pozzuoli (Napoli). Il 63enne era uno dei feriti della rissa. Tra lui e Amato ci sarebbe un legame di parentela. L'ipotesi di accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario. Amato è morto dopo essere stato accoltellato in ...

