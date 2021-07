Pomezia | la Torre civica si rifà il look | nuove illuminazioni artistiche in Piazza Indipendenza

(Di domenica 11 luglio 2021) Taglio del nastro ieri sera sulla terrazza delladi. Sono stati inaugurati ufficialmente i lavori di valorizzazione del monumento simbolo del nucleo aulico di fondazione della Città. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco diAdriano Zuccalà, l’Assessora Federica Castagnacci e l’Assessora regionale al Turismo ed Enti Locali Valentina Corrado., rivalorizzato il simbolo della città “La, utilizzata in origine come serbatoio idrico, si presenta oggi alla Città in una veste nuova”. Spiega l’Assessora Castagnacci. “I lavori ...

