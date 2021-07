++Polizia | catturato in litoranea responsabile militare Isis++

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 11 luglio 2021) Nella tarda serata del 9 luglio le Digos di Napoli e Salerno hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto internazionale per “associazione a delinquere finalizzata alla preparazione ed alla commissione di atti di terrorismo, detenzione illegale di armi da fuoco, attività collettiva avente fine di attentare l’ordine pubblico e raccogliere fondi per il finanziamento di atti di terrorismo” emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Rabat il 28 giugno ed esteso in campo internazionale il giorno 8 luglio nei confronti di un cittadino marocchino di 29 anni. L’uomo, grazie ad un importante contributo dell’AISI e della DGST (Direzione Generale per la Sorveglianza del ...