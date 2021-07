PlayStation e le sue acquisizioni e 'spese pazze' sono radicalmente diverse da quelle di Xbox (Di domenica 11 luglio 2021) Le recenti acquisizioni di PlayStation potrebbero sembrare una sorta di reazione a Xbox e per certi versi è così. Sony ha dalla sua un certo numero di partner indipendenti all'interno dell'industria e con grandi nomi che comprano tutto ciò che vedono (non solo Microsoft ma anche Tencent, Embracer, Zynga, EA...), per la compagnia nipponica è importante proteggere i propri interessi e assicurarsi la vicinanza dei partner chiave. Ma la strategia di acquisizione di Sony è più ponderata di parecchie acquisizioni e fusioni che accadono nell'industria videoludica di questi tempi e certamente è marcatamente in contrasto con ciò ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) Le recentidipotrebbero sembrare una sorta di reazione ae per certi versi è così. Sony ha dalla sua un certo numero di partner indipendenti all'interno dell'industria e con grandi nomi che comprano tutto ciò che vedono (non solo Microsoft ma anche Tencent, Embracer, Zynga, EA...), per la compagnia nipponica è importante proteggere i propri interessi e assicurarsi la vicinanza dei partner chiave. Ma la strategia di acquisizione di Sony è più ponderata di parecchiee fusioni che accadono nell'industria videoludica di questi tempi e certamente è marcatamente in contrasto con ciò ...

